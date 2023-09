Luisa Corna e Stefano Giovino si sono sposati: la cerimonia in chiesa con abito bianco e uniforme

Luisa Corna e Stefano Giovino si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato ieri a Palazzolo sull'Oglio, nel Santuario della Madonna di Lourdes, davanti a meno di cento invitati. Splendida lei in abito bianco, con velo, lui invece - ufficiale dei Carabinieri - indossava la divisa. All'uscita della chiesa il picchetto d'onore per gli sposi.

La showgirl, 57 anni, non ha ancora pubblicato foto sui suoi profili social e le poche che si trovano sono state condivise da alcuni invitati, ma bastano a mostrare la felicità dei due, che hanno voluto profondamente questo matrimonio.

Giovino, 42 anni, ha due figli di 13 e 15 anni, entrambi molto legati a Luisa Corna, che ha raccontato al Corriere: "Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza di questi due bambini che ho avuto il piacere di vedere crescere ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s'intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento".

In quell'intervista ha anche parlato della differenza di età tra lei e il marito: "Quando l'ho conosciuto ci ho riflettuto: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L'esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c'è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l'età è passata in secondo piano". E all'uscita di quella chiesa, mano nella mano, erano meravigliosi.