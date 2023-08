Luisa Corna si sposa a settembre: chi è il futuro marito Stefano Giovino

Luisa Corna si sposa, stavolta niente più rinvii. Il matrimonio con lo storico fidanzato Stefano Giovino, già in programma da alcuni anni, era stato rimandato a causa delle restrizioni legate al Covid, ma adesso tutto è stabilito. La data delle nozze, annuncia il Giornale di Brescia, è stata fissata per sabato 9 settembre, a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, terra di origine della cantante. Le celebrazioni sono in programma alle 11 alla "Madonnina", il santuario della Madonna di Lourdes.

Chi è Stefano Giovino, futuro marito di Luisa Corna

Stefano Giovino è stato comandante della Compagnia di Chiari dall'agosto 2014 al settembre 2018. Come ha raccontato la stessa Luisa Corna in un'intervista del 2016: "È un ufficiale dei carabinieri, più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita". Giovino è stato trasferito prima a Brindisi poi a Livorno, dove attualmente comanda il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania.

La storia d'amore di Luisa Corna e Stefano Giovino

La storia d'amore tra Luisa Corna e Stefano Giovino è iniziata nove anni fa. "Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me", raccontò lei della sua metà: "Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell’arma, che non conoscevo, un mondo fatto di persone straordinarie". La differenza di età non è mai stato un problema, anzi: "Lui ha già dei figli, che adoro, un'ex moglie, ha tante responsabilità…" aggiunse ancora la cantante 57enne pronta adesso a coronare il suo amore per il compagno.

Per Luisa Corna si tratta del primo matrimonio. Prima di Stefano, ha avuto una lunga relazione di 10 anni col calciatore Aldo Serena, poi con Alex Britti e infine con l'attore Valerio Foglia Manzillo.