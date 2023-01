Luisa Ranieri: "Io e Luca ancora insieme, un miracolo. Si stanno lasciando tutti"

Sposati dal 2012, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più longeve - e anche più amate - dello spettacolo italiano. Hanno due figlie, Emma e Bianca, di 12 e 9 anni, che sono la loro priorità, come ha spiegato l'attrice a Domenica In: "Questo è un mondo dove la famiglia fa una piccola parte, il resto lo fa il fuori e il fuori non è rassicurante. Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità".

Crescere due figlie e soprattutto essere presenti per chi fa il loro mestiere non è semplice, ma anche su questo sono d'accordo: "Se un film si può fare si fa, altrimenti no. Io il film più bello l'ho fatto, sono le mie figlie". Luca Zingaretti è un padre presente, ha raccontato ancora: "Non ci fa mancare niente e poi è coccolone. Siamo viziatissime. Io poi vengo da un'educazione in cui non sono stata viziata. Con lui ho incontrato l'amore, l'amante e anche i vizi che può darti un papà".

Il primo incontro con Luca Zingaretti

Parlando della sua carriera Luisa Ranieri non ha dubbi: "Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico. L'ho fatto penare. Era separato, io ero molto giovane all'epoca. Invece è nata una stoai importante che dura ancora adesso". E a proposito di questo si lascia scappare una battuta: "Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura".

Luisa Ranieri, da stasera su Rai 1 con Lolita Lobosco per sei prime serate, ha parlato anche dell'importanza dell'amicizia: "Bisogna coltivare l'amicizia, è una forma di famiglia allargata. Ci ho sempre creduto e ho sempre investito tantissimo nell'amicizia. C'è una mia amica che vive a Ginevra, non la vedo tantissimo ma quando ci sentiamo è come se ci fossimo sentite il giorno prima. C'è quella confidenza, quell'intimità che non c'è con nessun altro".