Luisa Ranieri: “Io gelosa di Luca Zingaretti? Non me ne dà motivo”

Da domenica 21 febbraio il pubblico di Rai1 ritroverà sul piccolo schermo Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, vicequestore donna a capo del commissariato di polizia di Bari che promette di conquistare i telespettatori per le tante sfaccettature del suo carattere forte e delicato allo stesso tempo.

La serie tv, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi che per creare il personaggio si è ispirata al Commissario Montalbano, è prodotta da Luca Zingaretti, interprete proprio di quel Salvo Montalbano prossimo al commiato televisivo e marito dell’attrice che anche di lui, dell’uomo che ha sposato 8 anni fa e da cui ha avuto due figlie, Emma e Bianca, ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi.

Luisa Ranieri racconta l’amore per Luca Zingaretti

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono conosciuti nel 2005, sul set della serie ‘Cefalonia’. Tra loro non è scattato il classico colpo di fulmine, anzi: “Da parte mia c’era un atteggiamento professionale, poi ci siamo scoperti a vicenda. Io ero appena uscita da una storia, lui si era separato da poco”, ha ricordato l’attrice accettando un corteggiamento che arrivava attraverso rose bianche. Un gesto romantico che ancora oggi segna il loro rapporto: “I fiori Luca continua a regalarmeli. Rose rosse, adesso”.

Il prossimo novembre Luca Zingaretti compirà 60 anni, un compleanno importante che però per la moglie è solo un dettaglio anagrafico. “Per me Luca ha sempre 40 anni, è sempre il mio ragazzo. Pensando a lui non ho il senso del tempo che è passato e che passa”, ha confidato Luisa lontana dal sentimento della gelosia grazie a un rapporto solido che non alimenta insicurezze: “Ci fidiamo, lui non mi dà motivi di essere gelosa. E neppure io non ne do a lui”.

Insieme nella vita, ma anche uniti dalla passione per il loro lavoro, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti non conoscono competizione, tantomeno sul piano scenico, vista l’appartenenza al corpo della Polizia dei loro due ultimi personaggi: “Montalbano è inarrivabile (…) Certo, se avessi un successo vicino a quello di Luca ne sarei onorata”, ha detto parlando della ‘sua’ Lolita Lobosco: “Lolita e Montalbano non hanno nulla che li lega, raccontano mondi distanti. Forse l’unico tratto comune è che entrambe le serie sono ambientate al sud”.