Luisa Ranieri con Luca Zingaretti e le figlie: le foto della "bella giornata" in famiglia

Mare, sole, panorami mozzafiato, ma non solo: l'estate della famiglia Ranieri-Zingaretti procede all'insegna di un relax che comprende anche impegni lavorativi e scolastici in vista di un rientro che, a fine agosto, non è poi così lontano. È l'attrice a condividere sui social qualche secondo della quotidianità sua, del marito Luca e delle figlie Emma e Bianca di 12 e 9 anni, ripresa nella sua tranquilla semplicità in una storia Instagram.

"Oggi è una bella giornata" scrive con ironia per descrivere la scena che mostra tutti seduti in silenzio allo stesso tavolo, con le bambine intente a svolgere i compiti delle vacanze, il loro papà concentrato al computer e lei pure dedita a scrivere e a controllare gli esercizi delle figlie. Poco prima la stessa Luisa Ranieri aveva mostrato lo scorcio della bellissima casa che li ospita tutti in questo periodo, descrivendo la tavola imbandita per quattro con la frase "le cose che piacciono a me", indicativa della genuinità respirata tra le mura dell'ambiente domestico e della solidità di un nucleo famigliare sempre molto apprezzato dai follower.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti fanno coppia da quasi vent'anni. Si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia, nel lontano 2005, e da quel momento è iniziata una relazione sempre più forte e salda nel tempo che nel 2011 ha portato alla nascita della prima figlia e nel 2015 della seconda. "Cefalonia è stato il film più importante della mia vita perché ho incontrato mio marito. Un incontro magico", ha raccontato a Domenica In l'attrice: "Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti". E sul suo ruolo di madre: "Cerco di essere una madre presente e accogliente, ma anche normativa. Per me e mio marito la priorità sono le bambine, è la loro serenità". Parole confermate dalle brevi ma dolcissime immagini postate poco fa.

Di seguito le storie Instagram di Luisa Ranieri