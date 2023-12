Luisa Ranieri e la sorpresa per la fine delle riprese di "Lolita Lobosco 3": il video

"C'è la serenata per me oggi? Sennò non vengo sul set", ha chiesto scherzando Luisa Ranieri. L'attrice però non sapeva che ad aspettarla fuori dal suo camerino c'era veramente qualcuno che armato di chitarra l'avrebbe omaggiata di una serenata, in occasione dell'ultimo giorno di riprese della serie tv Lolita Lobosco 3.

A rendere possibile il tutto ci ha pensato Enrico Acciani, aiuto alla regia della serie e cantante (il suo nome d'arte è Al Verde). "Addio my darling /Good bye my love / Anche se parti da me / Il nostro breve incontro non scordo più / E non scordarlo mai nemmeno tu", ha cantato Acciani intonando la canzone 'Breve Amore' di Mina. Mentre lui cantava l'attrice lo ha preso sottobraccio per dirigersi verso il set. "Grazie magico e unico assistente alla regia", ha scritto Ranieri su Instagram a corredo del filmato che immortala il momento. La messa in onda della terza stagione di Lolita Lobosco è prevista per il prossimo anno, come sempre in prima serata su Rai1.