Lulù e la "guerra" con la famiglia di Manuel Bortuzzo: parla lei, come stanno le cose

Che cosa c'è che non convince Franco Bortuzzo, padre di Manuel, della relazione con la giovane Lulù? Non è dato sapere, dal momento che lui non ne ha mai parlato chiaramente. Chi, invece, si espone per la prima volta sulla questione, confermando di fatto i rumors che circolano da settimane, è proprio Lulù. Lo fa in un'intervista di coppia rilasciata col giovane atleta al magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana.

Nei giorni scorsi, in molti si erano accorti del fatto che Franco aveva tolto il "segui" al profilo di Lulù. E lei, insieme con la sorella Clarissa, aveva risposto facendo esattamente lo stesso. Dal canto suo, Lulù afferma che proprio non si sente compresa dalla famiglia del nuotatore. "Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce - dice oggi - Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno".

Queste tensioni però non scalfiscono la love story con Manuel. "Stiamo cercando di organizzare le nostre vite", raccontano i due, ormai legati da circa sei mesi, ovvero da quando si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip. Le cose vanno talmente bene che si parla anche di allargare la famiglia. "Sono cose che vanno fatte al momento giusto e per noi c'è tempo. L'importante è volerlo fare quando sarà", ribadiscono oggi. Poi si dicono pronti alla fecondazione assistita, necessaria poiché l'atleta, rimasto vittima di una sparatori, non può farlo in maniera naturale: "Formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre. Abbiamo trovato l'amore della nostra vita. Sogno fin da piccola di diventare mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche Manuel lo ha".

Poi c'è un'altra notizia che porta serenità. Si parla di continui progressi nel campo della riattivazione del midollo spinale. Quello che sembrava un sogno puo' diventare realtà. Com'è noto, Manuel ha le gambe paralizzato dopo una sparatoria di cui è rimasto vittima anni fa. "Le cose vanno avanti parecchio - dice oggi - Poi ogni caso è un capitolo a sé: non è detto che una cura abbia gli stessi effetti su di te e su di n altro ragazzo che sta come te, ma c'è da sperare. E' un bel momento per la ricerca in questo campo". Dita incrociate.