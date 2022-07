Lulù Selassie non ritocca la cellulite: le foto fanno impazzire le fan

Lulù Selassie è uno di quei personaggi che, nati in rete, ovvero su Instagram, hanno acquisito popolarità in tv, nel caso specifico al Grande Fratello Vip, ottenendo così una fanbase piuttosto ampia. Sono molte le ragazze che oggi la seguono sui social network, sono circa 300mila, e proprio loro in queste ore hanno premiato con circa 20mila like uno scatto in cui l'influencer si mostra senza filtri, dando sfoggio sì di un fisico da urlo, ma anche di qualche (minuscola) imperfezione. Ad aggiungere carne al fuoco della filosofia body positivity, ovvero l'accettazione del proprio corpo così com'è, difetti compresi.

"Sono il sogno di qualsiasi fotografo", scrive ironica Lulù, 23 anni, mentre si fotografa in biancheria sul letto di casa. Il completino è striminzito e mette in bella vista un corpo tonicissimo, su cui le commentatrici notano qualche smagliatura. Smagliatura che un tempo sarebbe stata stigmatizzata, o molto probabilmente nascosta con i filtri, e che invece oggi diventa vanto di coloro che la seguono. "Avrebbe potuto nasconderle o non farle vedere e invece si è mostrata così com'è", fanno notare la ragazze. Ed intanto Lulù continua a vivere la sua estate da single, cullata dall'amore della sua fandome e non più da quella di Manuel Bortuzzo, nuotatore con cui si è detta addio dopo pochi mesi d'amore.