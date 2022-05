"Non dormo, ma Manuel non ha colpe": Lulù Selassié dopo la fine relazione con Bortuzzo

Da circa una settimana non stanno più insieme e il dibattito sulla loro storia ancora non accenna a placarsi. Nuovi dettagli, particolari non detti, questioni di soldi si sono inseriti nel racconto e stanno continuando ad alimentare il gossip intorno a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Dopo l'annuncio di Manuel su Instagram che faceva sapere al grande pubblico che non stava più con Lulù, il nuotatore si è trovato al centro di quasi scandalo. Chi lo accusava di aver sempre mentito, chi lo rimproverava per aver trascorso del tempo con la sua ex e ancora le accuse alla sua famiglia colpevole, secondo molti, della fine della loro storia.

Manuel e Lulù: due versioni diverse della rottura

A Tv sorrisi e canzoni Manuel è tornato a parlare di Lulù e ha ribadito quanto detto in precedenza: la loro storia è finita per divergenze caratteriali, dopo il Gf la loro storia "che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale".

Dal canto suo Lulù invece racconta un'altra storia, su Instagram dov'è molto attiva ha deciso di parlare cuore a cuore con i suoi fan. La principessa ha spiegato che nonostante abbia scoperto l'ufficialità della rottura da un comunicato Ansa, lei non prova rancore nei confronti del nuotatore.

"Sto pensando molto al lavoro - ha spiegato Lulù ai suoi fan - ovviamente anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel'avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno".

"In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste", ha proseguito la principessa ringraziando chi la segue.

Le dichiarazioni di Lulù non sono una novità, più di una volta ha spiegato come la famiglia Bortuzzo non sia stata dalla parte della coppia e in particolare dalla sua di parte, come non abbiano mai speso parole gentili nei suoi confronti. Insomma al momento non è facile capire dove stia la verità, di certo c'è solo che i due non stanno più insieme.