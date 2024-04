Guarda il papà Antonino e gli dice: "Sei bellissimo". Il video di Luna Marì è emozione pura

Antonino Spinalbese è da poco tornato a fare il suo lavoro di sempre, quello di parrucchiere dopo la sua fase televisiva come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2022. Ma il mestiere più bello per l'ex di Belen Rodriguez resta sempre e solo uno: quello di papà. Il 29 enne, infatti, ama trascorrere tutto il suo tempo libero con quella che definisce l'unico amore della sua vita: sua figlia Luna Marì, di due anni e mezzo, avuta insieme alla sua ex fidanzata Belen Rodriguez lo scorso 12 luglio 2021.

E se solitamente vediamo la piccola insieme a mamma Belen, che la mostra con orgoglio e in tutta la sua bellezza sui suoi social, questa volta la sorellina di Santiago, ha dato dismotrazione di tutta la sua dolcezza in un video bellissimo insieme al suo papà Antonino Spinalbese. I due, infatti, hanno un legame speciale che emerge dalle foto e dai video dei paparazzi ma anche da quelli che lo stesso Antonino le fa tutte le volte che la piccola trascorre del tempo con lui. E l'ultimo video che ha visto protagonisti questa splendida coppia papà-figlia è di una dolcezza unica e vale davvero la pena guardarlo.

Postato sulle stories Instagram di Spinalbese, il video in questione vede la piccola Luna Marì sul lettone insieme al papà mentre tra una coccola e l'altra gli fa una dedica che scioglie il cuore: "Sei bellissimo" dice la bimba che non ha ancora compiuto tre anni ma già riconosce che l'uomo davanti a sé è il più bello del mondo, solo per il fatto di essere il suo papà.

E queste parole dette con tanta innocenza e con un sorriso incantevole sul volto della bimba hanno conquistato tutti, non solo Spinalbese che non ha potuto non emozionarsi nel sentirle. Così, la più piccola della famiglia allargata Rodriguez-Spinalbese, ha dato dimostrazione di quanto, pur essendo figli di genitori separati, si possa costruire un rapporto unico, sano e meraviglioso con il proprio papà e la propria mamma.