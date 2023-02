Luna Marì si guarda allo specchio e si riempie di baci, il video è dolcissimo

"Amatevi tanto, come lei". È questo il consiglio che dà Belen Rodriguez alle giovani ragazze e ragazzi a tutte le persone che, a causa della poca stima nei confronti di se stesse, tendono a non piacersi mai e lo fa attraverso sua figlia, la piccola Luna Marì che, a solo un anno e poco più, è giù un bellissimo esempio di autostima femminile. Una bambina che sembra aver ereditato dalla mamma, oltre che una bellezza incredibile, anche questa qualità al giorno d'oggi sempre più importante e che, pur essendo ancora piccolissima, sembra proprio essere innamorata di se stessa, o perlomeno, della sua immagine. Guardandosi allo specchio, Luna, infatti, è talmente estasiata dalla sua bellezza da non riuscire a non darsi dei teneri baci in bocca e a sorridere davanti al suo visino dolce e, ai suoi occhi, pieni di amore.

Così, in un momento di grande dolcezza e genuinità, mamma Belen Rodriguez, attualmente impegnata con la conduzione de Le Iene, ha ripreso la sua piccola Luna, che da poco ha riabbracciato anche il padre Antonino Spinalbese, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, mentre si riempie di baci in un video dolcissimo che ha subito sciolto il cuore di tutti. Un video che nasce per fermare un ricordo familiare da un lato ma anche per lanciare un bellissimo messaggio di autostima a tutte le donne. Così, Belen, a cui questa caratteristica non manca, ha voluto dare un consiglio spassionato a tutti, "amatevi e fatelo come fa Luna Marì" perché non può che venirne fuori qualcsa di buono.