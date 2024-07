Luna Mari come mamma Belen Rodriguez, la somiglianza è impressionante: la foto

Più cresce più assomiglia a mamma Belen. Parliamo della piccola Luna Marì, la bimba di nata dalla relazione tra la showgirl e il suo ex fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese che più diventa grande e più assume i modi e le sembianze di sua madre. Il 12 luglio, la sorellina di Santiago, ha compiuto 3 anni e mano a mano che cresce la somiglianza con Belen Rodriguez è sempre più evidente anche se, da piccola, l'avevano tutti definita la copia esatta di papà Antonino.

E nonostante quegli occhioni azzurri e i capelli biondi che la piccola non ha preso né da mamma Belen né da papà Antonino, i tratti del viso sono identici a quelli di Belen che, dopo un anno difficile, lo stop dal lavoro e la dura separazione da Stefano De Martino è tornata a prendere in mano la sua vita. Tra pochissimo, infatti, la sorella di Cecilia Rodriguez tornerà in tv alla conduzione di un nuovo programma su Real Time dedicato all'amore e prima di tornare a lavoro si sta godendo l'estate con la sua famiglia, il suo nuovo fidanzato e quei bimbi che la rendono la mamma più orgogliosa del mondo.

E ora che Santiago è già un ragazzino - il bimbo, infatti, ha 11 anni - Belen ha ancora qualche anno per coccolare la più piccola della famiglia e godersela in tutta la sua bellezza e simpatia prima che cresca e cerchi la sua indipendenza. La piccola Luna, infatti, si divide tra la casa della mamma e quella del papà che vede assiduamente e con il quale ha un rapporto bellissimo. E se già adesso assomiglia a Belen come una goccia d'acqua non osiamo immaginare come sarà tra qualche anno quando, adolescente, non potrà che essere bella e talentuosa come mamma Belen.