Belen Rodriguez come Fedez, Luna Marì non vuole chiamarla "mamma" e il video è esilarante

Belen Rodriguez? Stessa sorte di Fedez. Sua figlia non vuole proprio chiamarla "mamma". Luna Marì, infatti, secondogenita della showgirl e conduttrice argentina, avuta con il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, ha preso il vizietto di chiamarla "papà" al posto "mamma" e Belen sembra proprio essersi rassegnata a questo, un po' come aveva fatto Fedez che continuava a essere definito dalla piccola Vittoria "mamma" invece che "papà".

Un siparietto dolcissimo quello tra la Rodriguez e la sua bimba che, ultimamente, stanno passando tantissimo tempo insieme dato che Antonino, padre della piccola, è impegnato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, di cui è concorrente. E questa vicinanza quotidiana tra mamma e figlia sta facendo legare le due ancora di più anche se, Luna Marì, qualche dispettuccio a mamma Belen ogni tanto lo fa, proprio come quello di oggi, dove, ripresa dal telefono della stessa Belen, l'ha chiamata papà e non mamma.

La bimba, inoltre, sta crescendo sempre di più e la somiglianza con il papà Antonino è sempre più evidente anche se, dal caratterino, sembra proprio stia prendendo da Belen. Dolcissima, dagli occhioni azzurri e dal viso adorabile, Luna Marì è tornata protagonista dei social di mamma Belen e, tra giochi, coccole e una bellezza sempre più marcata, sta conquistando proprio tutti.

E chissà quand arriverà il giorno in cui la piccolina deciderà di chiamare Belen, "mamma".

