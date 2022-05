Luna Marì diventa modella per il brand di mamma Belen (a 11 mesi): le foto

C'è anche Luna Marì nell'ultima foto postata da Belen per promuovere il brand di famiglia. La bimba, che compirà il suo primo anno di vita il prossimo 12 luglio, è immortalata in braccio alla sua mamma con indosso un vestitino verde acqua, tonalità che riprende quella delle tute portate dagli zii Jeremias e Cecilia nell'immagine usata come lancio della collezione estiva della linea di abbigliamento.

Una piccola modella dallo sguardo dolcissimo l'ultimogenita della showgirl argentina, apprezzata per la sua dolcezza dagli utenti che a lei stanno dedicando numerosi commenti a corredo dello scatto.

Luna Marì e il rapporto con Stefano De Martino

Luna Marì è nata dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese, terminata qualche mese dopo la sua nascita. Oggi la showgirl è tornata insieme all'ex marito Stefano De Martino che di lei ha parlato per la prima volta in una recente intervista. "È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio", ha confidato il conduttore televisivo riferendosi alla bambina, sorella dell'adorato Santiago. Quanto al ritorno di fiamma con la moglie, sposata nel 2013, la certezza che si tratti di un nuovo capitolo della sua vita che - ha confidato - "fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro". Niente nozze bis, però: "Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!".