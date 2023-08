Lutto per Filippo Magnini: "Nonna, te ne sei andata lo stesso giorno del nonno". Giorgia Palmas al suo fianco

Un lutto ha segnato l'estate di Filippo Magnini. La nonna dell'ex nuotatore è scomparsa qualche giorno fa, il 23 agosto, e solo nelle scorse ore un post Instagram ha condiviso con i follower l'enorme perdita subita dalla famiglia. Una data che resterà impressa nella memoria quella della morte dell'amatissima parente, coincidente com'è con quella del marito della donna, scomparso proprio nello stesso giorno di qualche anno prima. E infatti Magnini per salutare la sua nonna ha scelto una foto che la ritrae insieme al nonno, sorridente proprio come li immagina insieme adesso.

"Ciao Nonna. Te ne sei andata il 23 Agosto, lo stesso giorno del nonno. Non credo alle coincidenze e sono sicuro che ora siete insieme a ridere della vita. Vi voglio bene", il messaggio di addio scritto accanto allo scatto, subito raggiunto da migliaia di commenti affettuosi e dall'emoji di un cuore da parte della moglie Giorgia Palmas che, come lui, per qualche ora ha lasciato che tra le sue storie Instagram figurasse lo stesso fiore giallo scelto da Filippo Magnini come ulteriore ricordo della sua nonna.

L'amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati a maggio 2021, a sei mesi dalla nascita della prima figlia della coppia, Mia, venuta al mondo il 25 settembre 2020. Il primo incontro tra i due è avvenuto nel settembre del 2018 e da allora sono inseparabili insieme a Mia, appunto, e a Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. "Penso alle esperienze della vita: se le avessimo condivise insieme sarebbero state più belle e leggere" confidò a Gente un anno fa l'ex nuotatore: "Con lei al fianco sono più tranquillo, sono riuscito a tirare fuori il mio lato migliore". Un sentimento ampiamente ricambiato da Giorgia Palmas: "Avrebbe potuto stupirmi con chissà quali cose, invece ha scelto la strada del cuore. La forza della sua semplicità mi ha stregata. Mi corteggia ancora oggi con lo stesso slancio e con mille sorprese", raccontò la showgirl, accanto a lui anche in questo momento di profondo dolore suscitato dalla perdita dell'amata nonna.