Lutto per Cesara Buonamici: è morta la mamma Rosa

È morta Rosa, la mamma di Cesara Buonamici. La notizia, che già circolava sui social nella prima mattinata di oggi 27 giugno, è stata confermata dal direttore del TG5 Clemente Mimun. Dapprima con un tweet: "Un abbraccio forte a Cesara Buonamici" e poi con due scatti della giornalista insieme alla mamma. Una foto di gruppo e poi un'altra, tenerissima, di loro due da sole con Cesara che abbraccia mamma Rosa, 94 anni, che ora purtroppo non c'è più.

Le parole di Cesara al Grande Fratello: "Mi sono coccolata mamma, è molto anziana"

Durante una puntata del Grande Fratello 2023/2024 (in cui Buonamici ha ricoperto il ruolo di opinionista), la stessa Cesara aveva parlato di lei. Precisamente era l'11 marzo, quando Signorini aveva aperto la puntata così: "Ciao a tutti, Grande Fratello. Siamo quasi in dirittura d'arrivo". Poi aveva domandato a Cesara: "Com'è andato il weekend? Cosa hai fatto di bello?". Allora lei aveva detto: "Benone, sono andata da mia mamma, a Fiesole. Me la sono coccolata perché è molto anziana". Parole dolci, che testimoniano il bel legame che c'era tra le due.

"Mamma Rosa è la mia forza"

In un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin il 24 ottobre 2021, Cesara aveva parlato della mamma, dicendo: "Mamma è una roccia, è esattamente come la vedi, con quell'aria ancora un po' biricchina, è molto spiritosa. Lei è un comandante nato, ha sempre tenuto d'occhio me e mio fratello. Ci ha dato i fondamentali del comportamento, la sua frase ricorrente è stata: 'Male non fare, paura non avere'. E poi siamo cresciuti mangiando a merenda pane e olio, le cose dell'orto, ha sempre avuto una grande attenzione all'alimentazione intesa come fondamentale per mantenersi in buona salute. Attraverso il cibo, veramente, possiamo guadagnare tanto in salute e benessere". Infine aveva detto: "Poi si diventa genitori dei propri genitori però, devo dire la verità, nonostante l'età importante è sempre lei ad avere il polso della situazione, ha una tempra straordinaria. Se sono pettinata male, mi rimprovera (ridendo, ndr)!", le sue parole nel salotto di Verissimo.