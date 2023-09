Lutto per Simona Ventura, il dolore per la morte dell'amata Franca: "Infinita tristezza"

Un lutto ha colpito la famiglia di Simona Ventura: Franca Oliaro, storica commerciante di Chivasso e sua madrina di cresima, è morta nelle scorse ore, lasciando nella conduttrice un profondo dolore che ha condiviso sui social. "Ciao Franca. Infinita tristezza", ha scritto la conduttrice a corredo della foto della donna accompagnata dall'emoji di un fiore.

Come riporta il giornale La Voce, Franca Oliaro aveva 82 anni ed era conosciutissima nel comune piemontese, città di nascita di Simona Ventura. "Unita fin dalla giovinezza da una profonda amicizia con Anna Pagnoni, mamma di Simona Ventura, Franca Oliaro è stata madrina di cresima della nota presentatrice della televisione italiana", si legge sul sito che ricorda come ogni volta che la conduttrice tornasse a Chivasso, l'incontro con Franca fosse una tappa fissa del suo soggiorno, perché considerata membro della sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio per Simona Ventura, circondata dall'abbraccio virtuale dei suoi follower.