Vanessa Incontrada in lutto, la dedica alla sua Lola: "Sarai sempre nel mio cuore"

Vanessa Incontrada non usa tante parole per condividere sui social la perdita della sua amata cagnolina: il dolore per la morte della sua Lola, "la mia piccola patuffola bianca" come la definisce lei, è comprensibile anche attraverso la breve, profonda frase che l'attrice le ha dedicato sui social. "Lola del mio cuore riposa in pace. Sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola Bianca" si legge a corredo della foto che mostra la cagnolina scomparsa poche ore fa. Forte è l'abbraccio virtuale che migliaia di follower le stanno facendo arrivare attraverso tanti messaggi, tutti partecipi alla sofferenza in cui chi è proprietario di un cane sa immedesimarsi perfettamente.

In diverse occasioni Vanessa Incontrada ha posato negli scatti condivisi su Instagram con i suoi cagnetti. Oltre a Lola, infatti, l'attrice ha con sé anche Tokyo, Zelig e Gina, quest'ultima la più anziana del gruppo: "La porto con me in palestra, a cena, sul set, ovunque! È dolcissima e si fa coccolare (e un po' viziare) da tutti" aveva raccontato per esprimere il legame con lei. Un gruppetto di dolcissimi cagnolini a cui adesso mancherà Lola, per sempre nel cuore tra i ricordi più teneri della vita dell'attrice.

Vanessa Incontrada è tornata con il marito

Dal punto di vista sentimentale, Vanessa Incontrada ha ritrovato la serenità accanto al compagno Rossano Laurini. Il ritorno di fiamma è stato confermato da lei stessa nel podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta. "Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare" aveva detto: "Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente". Nessun riferimento diretto al nuovo capitolo sentimentale con il padre di suo figlio da cui si era allontanata, ma solo una frase che ha confermato le indiscrezioni che circolavano da tempo sull'equilibrio di coppia ristabilito.