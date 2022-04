Luxuria racconta in lacrime il desiderio di adottare un bambino: "Quella volta fu un trauma"

(Luxuria racconta l'incontro con Enock a Verissimo)

Ospite a Verissimo, Vladimir Luxuria si è raccontata in una lunga intervista che con Silvia Toffanin ha ripercorso la sua vita professionale, oggi arricchita dall'esperienza di opinionista dell'Isola dei Famosi, ma anche di quella privata. L'attivista che nel 2008 uscì vincitrice da quel reality, ha ricordato di aver devoluto parte del suo premio all'Unicef e di essersi recata in Mozambico dove avvenne un incontro indimenticabile, origine del desiderio di adottare un bambino fino ad allora mai preso in considerazione.

L'incontro con Enock

Fu proprio nel Paese dell'Africa Meridionale che Luxuria conobbe Enock, un bimbo che avrebbe tanto voluto adottare. "Quando arrivai lì mi colpirono molto i suoi occhi, lui cercava di farmi vedere quanto fosse bravo e sperava di attirare la mia attenzione... Quando andai via lo vedevo nello specchietto retrovisore del pullman dell'Unicef e nei suoi occhi ho visto una grandissima tristezza" ha ricordato commossa. "Dentro di me è emersa qualcosa che non so se chiamare maternità o paterniatà... ho avuto trauma, sono rimasta a piangere in hotel come sto facendo ora".

Luxuria ha aggiunto che se le leggi glielo avessero consentito avrebbe certamente adottato quel bambino: "Qui non si tratta di essere etero gay o trans, ma di avere o no un cuore. Quel bambino non potevo prenderlo con me perché sono trans e single, ma ho continuato a prendermi cura di lui. E' bellissimo pensarlo".