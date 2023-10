Luxuria sorprende tutti: "Ho un amico speciale". La reazione di mamma Michela e di Silvia Toffanin (video)

"Faccio un altro coming out: ho un amico speciale": così Vladimir Luxuria ha sorpreso tutti alla fine della sua intervista con mamma Michela a Verissimo, confidando l'esistenza di una persona che frequenta da qualche tempo. L'attivista ed ex politica, ospite oggi del talk di Canale 5, ha lasciato per ultimo l'inedita rivelazione, arrivata dopo essersi raccontata da figlia insieme alla madre che, da parte sua, ha ripercorso tutto il loro passato. Sorpresa ma felice la signora Michela: "Sai da quanto tempo ho un corredo dietro la porta? Posso ordinare i confetti?" ha commentato, mentre Silvia Toffanin si diceva contenta della inedita novità.

Vladimir ha aggiunto di aver parlato prima con l'uomo in questione il cui nome, per il momento, resta sconosciuto, e sapendolo d'accordo, ha voluto raccontarlo in questa occasione. "Va avanti da un po'. Un volta te l'ho presentato" ha detto ancora aggiungendo solo che è più giovane di lui. "È bello? Ha i soldi? Quando viene a Foggia gli faccio le orecchiette" ha scherzato ancora la madre. Luxuria ha spiegato che la storia è iniziata come relazione aperta, ognuno con la sua libertà, poi però ha preso la piega di una relazione stabile che oggi ha voluto condividere con il pubblico televisivo.

Di seguito le parole di Vladimir Luxuria sul suo "amico speciale"