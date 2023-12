Luxuria e il giovane fidanzato Danilo Zanvit Stecher si raccontano: "La differenza d'età non è un problema"

Si definiscono come "una coppia aperta" Vladimir Luxuria e il fidanzato Danilo Zanvit Stecher nell'intervista congiunta rilasciata al Corriere, una coppia aperta "ma estremamente gelosi l'una dell'altro e non c'è spazio per i tradimenti". L'ex parlamentare di Rifondazione Comunista e opinionista tv, 58 anni, e il componente della segreteria nazionale Arcigay, 37, sono usciti allo scoperto da quando un settimanale li ha paparazzati nel giardino dell'Abbazia di Novacella e in piazza Walther, a Bolzano, e parlare pubblicamente della loro relazione oggi è quasi naturale. "Viviamo con una certa visibilità e non dobbiamo nascondere nulla a nessuno. Non è cambiato niente né l'ho vissuta come una violenza" dice lei; "E le presentazioni in famiglia le abbiamo già fatte: chi ci conosce sapeva", le parole di lui.

Tra loro ci sono 21 anni di differenza, ma l'età anagrafica non è certo un problema: "Effettivamente credo sia visibile e Danilo inganna perché ne dimostra anche meno. Però cosa sono gli anni in confronto all'eternità? Due persone affini possono andare d'accordo indipendentemente dall'anagrafe", assicura Vladi, "Io, poi, litigo già con l'anagrafe per il genere da quando sono nata, quindi l'età non è un problema. Anzi, siamo complementari: io posso condividere la mia esperienza e lui mi insegna le cose della nuova generazione". Dello stesso parere Danilo: "Sto con una vera e propria boomer, non aveva nemmeno il wi-fi in casa: gliel'ho installato io nel 2020! Le ho fatto l'impianto di videosorveglianza e il sistema di irrigazione automatico in terrazza", ammette.



I due si sono conosciuti nel 2009, in occasione di una fiaccolata organizzata dopo un caso di omofobia accaduto a Bolzano: "Tra noi non c'era ancora la fiamma. Da lì nacque l'amicizia. Poi Danilo ha iniziato a parlarmi di sé e ho subito capito che si trattava di un ragazzo in gamba, molto particolare" ricorda Vladi che ha conosciuto la mamma di Danilo e lei stesso lo ha presentato alla sua di mamma, informata a Verissimo per la prima volta.