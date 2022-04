Madalina Ghenea, le foto dal set fanno girare la testa

Irresistibile. Madalina Ghenea regala ai follower qualche scatto dal set di Deep Fear, film di cui è protagonista e che sta girando in queste settimane a Malta. Un survival thriller, con la regia di Marcus Adams, che la vede alle prese con gli squali: eccola, bellissima, dopo l'ennesima immersione, a bordo di una barca, con una muta super sexy che mette in risalto le sue forme da capogiro.

Da Dom Hemingway con Jude Law a Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino, passando per Zoolander 2 con Ben Stiller e Owen Wilson, fino a House of Gucci, dove interpreta Sophia Loren. Madalina Ghenea ha sempre amato le sfide e questa è una delle più difficili ma anche avvincenti della sua carriera, come ha spiegato: "Mi sono preparata per il ruolo per molti mesi, oltre all'acting coach ho fatto continue immersioni, un'esperienza fantastica, ti fa capire quanto la natura sia splendida e spesso non ne percepiamo l'importanza. Immergendomi ho ritrovato la forza e la voglia di superare tante sfide nella vita da donna e da attrice, ogni ruolo che interpreto è comunque un'immersione nel personaggio, sia fisicamente che psicologicamente. Stavolta ho messo da parte tutte le mie paure, nel film ho molte scene d'azione, drammatiche che abbiamo preparato con un team altamente professionale".

Nel film Madalina Ghenea è Naomi, una giovane velista. Durante un viaggio attraverso i Caraibi per incontrare il suo fidanzato, un abile velista in giro per il mondo va ad aiutare una nave che affonda. Trova tre sopravvissuti che, a quanto pare, sono narcos e la costringono a tuffarsi nel relitto per recuperare 850 chili di cocaina. Il piano è però sventato da squali tigre che sono stati attratti dal relitto dai cadaveri.

Manca una settimana alla fine delle riprese: "Spesso ci si concentra più sull'immagine che sull'effetto della scena di chi vedrà il film. Con Deep Fear sarete incollati allo schermo non c'è un attimo in cui non sarete catturati dalla storia, grazie al lavoro del team, tutti grandissimi professionisti, dal direttore della fotografia a tutto il cast tecnico e artistico, solo lavorando con una grande squadra puoi dare il massimo". E in pentola bollono nuovi progetti: "A Malta sto inziando a leggere altri copioni che mi sono arrivati - ha concluso l'attrice - Mi piacerebbe continuare a lavorare con molti registi italiani che apprezzo da sempre, ma sono pronta dopo queste scene così adrenaliniche a qualsiasi nuova sfida. Il set è come il mare: non ti stanchi mai di vederlo, di viverlo, di immergerti e ogni volta che torni a casa pensi a quando tornerai per rivivere altre emozioni, altre vite di persone reali o come il personaggio della Loren o di fantasia".

Le foto dal set