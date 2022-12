Madalina Ghenea derubata fuori dall'aeroporto: sparito il trolley con i gioielli

Madalina Ghenea derubata di gioielli ed effetti personali di valore all'aeroporto romano di Fiumicino. Il colpo risale a domenica sera e, a giudicare dai particolari, sembra essere stato condotto da qualcuno a conoscenza di informazioni che gli hanno permesso di attirare in trappola l'attrice, approfittando della situazione all'arrivo all'aeroporto.

Stando alla denuncia, dopo un impegno di lavoro con la rivista HIA a Riyadh, in Arabia Saudita, Madalina Ghenea era diretta a Roma per ricevere un premio alla carriera, il Magnifica Awards Roma, in una serata organizzata da Tiziana Zampieri a cui sono stati invitati esponenti del cinema italiano e internazionale. Proprio subito dopo l'uscita dal gate di Fiumicino, la 35enne ha trovato ad attenderla il ladro che è riuscito - approfittando della confusione e sotto gli occhi del conducente dell'auto a noleggio che attendeva l'attrice - a sottrarre uno dei trolley della Ghenea, proprio quello con i beni di maggior valore. Resasi conto dell'accaduto lei stessa ha cercato inutilmente di rincorrere il ladro e recuperare la refurtiva. La valigia conteneva gioielli preziosi di un noto brand, utilizzati per l'evento all'estero, e altri oggetti personali di grande valore.

L'attrice ha sporto denuncia alla Polizia giudiziaria dell'aeroporto di Fiumicino. Per studiare l'accaduto sarebbe stata anche contattata la criminologa Roberta Bruzzone.