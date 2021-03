Madame: "Le donne etero, la mia droga. Il primo amore a 14 anni per un 30enne, poi la prof di matematica"

"L’amore corrisposto non esiste". Parola di Francesca Calearo, in arte Madame, vera e propria rivelazione all'ultimo festival di Sanremo, che in una recente intervista ha raccontato il suo rapporto con i sentimenti, dalla prima infatuazione per l'allenatore di pallavolo fino alla fascinazione per la prof del liceo. Già nelle scorse settimane, in occasione della partecipazione alla kermesse canora col brano 'Voce', l'artista vicentina si era dichiarata bisessuale.

Madame e l'amore per l'impossibile (e per le donne etero)

Madame, rapper 18enne e simbolo di una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze diverse, si è confidata per la prima volta senza filtri a proposito del suo privato alla vigilia dell'uscita dell'album Madame. A partire da una convizione: "Innamorarsi dell’impossibile è una droga. O almeno era, purtroppo adesso mi innamoro due giorni, una settimana, fine. Penso: ti ho già raggiunto. Il problema di adesso è che raggiungo tutto troppo facilmente". Ad influenzare i suoi rapporti è, probabilmente, il successo. "Mai avuto problemi maschio femmine, semplicemente le donne etero sono più difficili da raggiungere, e quello era il mio scopo".

Dall'allenatore di pallavolo alla prof di matematica

Una sfida, quella per l'impossibile, che esiste nella sua vita già prima della fama. Il primo amore? Un allenatore di pallavolo. "Io 14 anni, lui 30. M’innamoro, comincio a lavarmi, una volta ogni due giorni invece che una al mese. Mi trucco per andare a pallavolo. Gli scrivevo su WhatsApp, era l’unico che mi fosse rimasto, la mia persona di riferimento per capire il mondo". Tra i due non ci sarà, ovviamente, niente. Lui le dice che solo dopo i diciotto anni potrebbe accettare una conoscenza, ma "Dipende da chi amerò in quel momento", sottolinea. Peccato che Madame a 18 anni era già altro. E dove? "Innamorata della professoressa di matematica".

In un primo momento la giovane Francesca decide di non confidare i propri sentimenti alla donna. "Sarebbe stato uno spreco, lei era troppo fredda per capire. Se le dicevo ti amo, probabile che mi denunciasse". La ragazzina agisce però mettendosi in mostra: "Prendo a scrivere testi miei, proprio per far vedere a lei che valevo qualcosa, che sarei arrivata in radio. In quel periodo c’era un pezzo di Izy, Manco a me, e c’era un verso che mi faceva pensare a lei: “Come un veliero bianco che salpa verso il sole” (ndr: nel testo “Come un veliero bianco che salpa verso sud”)": Madame lo dedica proprio alla prof.

Poi un giorno decide di uscire allo coperto: "Una volta chiedo alla bidella di consegnarle in classe il cd Le onde di Einaudi, con tanto di lettera. Lei non capisce che sono io. Lo capisce parecchio dopo: tredici giorni dopo, e mi ringrazia. Era una donna di poche parole, e non molto dolci, insomma: la persona perfetta da amare". La storia si conclude con una bocciatura di Madame e la pensione della prof: "Dovevo dimenticarla e per fortuna che avevo iniziato una vita nuova: amici, rapporti reali. Sesso regolare".

Madame bisessuale: il coming out

Oggi è single. Tempo fa, ad un giornalista che le ha domandato che cosa signfica il termine 'fluid', spesso associato ai ragazzi della sua età, la 19enne ha risposto: "Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti".