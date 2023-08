Madame commenta la foto di Arisa nuda, lei la gela

Gli scatti bollenti di Arisa sono senza alcun dubbio la parte più hot di questa fine d'agosto. La cantante si è mostrata su Instagram completamente nuda per lanciare un annuncio decisamente diretto: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio". Di messaggi ne sono arrivati tanti, ma non solo da uomini.

"Buon compleanno tesoro" le scrive Emma, mentre Elisa D'Ospina si offre per aiutarla nei casting. Tra i commenti non passa inosservato il "ti amo" di Madame - con tanto di cuore rosso - al quale Arisa replica senza filtri: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare".

Colpita e affondata. La cantautrice vicentina non risponde alla bordata della collega - che l'ha sbugiardata pubblicamente - e prova a smaltire la doccia gelata in rigoroso silenzio. Non si trattengono, invece, i follower di Arisa, che si schierano schierano dalla sua parte tra risate e commenti al vetriolo. "È successo anche a me - scrive una fan - mi amavano sui social ma una telefonata neanche a morire". Quello di Arisa non è solo uno schiaffo morale ma la rivincita di tanti.