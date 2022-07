Madame, weekend romantico nella casa sull'albero

Una pausa immersa nella natura. Madame, impegnata nel tour estivo, si è concessa un weekend di relax per rigenerarsi e ha scelto una location da sogno. Top secret il nome del resort e la località, ma dalle foto pubblicate su Instagram è un posto davvero incredibile.

Nel corpo centrale dell'hotel, circondato dal verde, una piscina in cui la cantautrice si rilassa e prende un po' di sole, ma la camera è la vera chicca: una casa sull'albero, completamente in legno, con vista sulle colline intorno. Madame mostra ai follower il suo dolce risveglio e alcuni dettagli del terrazzo incastonato tra i rami, ma a suscitare curiosità è la compagnia. Sarà da sola? Nelle storie non si intravede nessuno, anche se la foto di lei che dorme sul divano lascia intendere che ci sia qualcuno con lei. Ed è caccia al nuovo amore.

Madame è riservatissima sulla sua vita privata. Lo scorso novembre circolavano voci sulla presunta storia con una ragazza che aveva baciato in foto - pubblicata sul suo profilo - ma smentì lei stessa subito dopo, tuonando: "Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei, quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La bisessualità di Madame

L'artista vicentina, 20 anni, ha sempre parlato apertamente della sua fluidità. "Sono attratta sia da uomini che da donne" aveva dichiarato in un'intervista, spiegando: "Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un comportamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti".