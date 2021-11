Madame fidanzata? La foto del bacio con una ragazza

Travolta dal successo e adesso anche dall'amore. Madame esce allo scoperto con quella che ha tutta l'aria di essere la sua fidanzata, una misteriosa ragazza castana di cui non si conosce ancora il nome né il volto. Nella foto pubblicata dalla cantante tra le storie Instagram, le due si danno un bacio, sedute una in braccio all'altra e abbracciate.

Nessuna dichiarazione in merito, ma dallo scatto è abbastanza evidente che non si tratta di un'amicizia. Occhi puntati sul profilo di Madame, dunque, dove da un momento all'altro potrebbe arrivare qualche altra bella sorpresa che profuma d'amore. L'artista vicentina, 19 anni, lo scorso febbraio ha fatto coming out in un'intervista a Repubblica, dichiarando di essere bisessuale: "Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento - ha spiegato - Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti". E sul concetto d pudore: "Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale".

La foto pubblicata da Mamade

La bisessualità di Madame

Madame ha sempre parlato apertamente della sua fluidità. Attratta sia dagli uomini che dalle donne, il suo primo amore - non corrisposto - è stato per l'allenatore di pallavolo quando aveva 14 anni, mentre a 18 perde la testa per la sua insegnante di matematica. Tempo fa ha confessato di avere una passione particolare per le donne etero: "Mai avuto problemi maschi o femmine, semplicemente le donne etero sono più difficili da raggiungere, e quello era il mio scopo".