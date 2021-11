Madame smentisce la storia con la ragazza che bacia in foto: "Il mio privato è solo mio"

Madame si è fidanzata? Niente affatto: la foto del bacio a una ragazza che qualche ora fa ha alimentato i rumors su una possibile relazione della cantante, non significava nulla. O comunque, non era segno di una comunicazione pubblica sulla propria vita sentimentale. La rapper 19enne che lo scorso febbraio si è dichiarata bisessuale ha smentito categoricamente ogni legame con la donna con una serie di storie Instagram volte a chiarire che mai condividerebbe così, sui social, la sua vita privata.

"Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei, quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio" le sue parole ai follower: "Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione".

La bisessualità di Madame

Madame ha sempre parlato apertamente della sua fluidità. Attratta sia dagli uomini che dalle donne, il suo primo amore - non corrisposto - è stato per l'allenatore di pallavolo quando aveva 14 anni, mentre a 18 perde la testa per la sua insegnante di matematica. Tempo fa ha confessato di avere una passione particolare per le donne etero: "Mai avuto problemi maschi o femmine, semplicemente le donne etero sono più difficili da raggiungere, e quello era il mio scopo".