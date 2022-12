La cantante Madame indagata per i finti vaccini anti-Covid

Nell?inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il Green pass, spunterebbe anche il nome della cantante Madame, originaria proprio della cittadina veneta e prossima a calcare il Festival di Sanremo 2023. A riportare il retroscena - che cita tra i coinvolti nel caso anche la tennista Camilla Giorgi - è il Giornale di Vicenza. Risale allo scorso febbraio l'arresto, ad opera della procura, dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, oltre al compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo: l'indagine ipotizzava a vario titolo i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d?ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

Tra i nomi dei pazienti in cura presso i medici arrestati, c'è appunto anche quello dell'artista ventenne Madame, il cui vero nome è Francesca Calearo e che sarebbe stata paziente di Grillone. Accanto al suo, appunto, anche quello di Camilla Giorgi, originaria di Macerata, nelle Marche, e per la quale non sarebbero ancora stati chiariti i legami con la provincia di Vicenza. Gli inquirenti ipotizzano che la cantante e la tennista si sarebbero procurate il Green pass quando era indispensabile per gli spostamenti e lo svolgimento di diverse attività professionali in Italia e all?estero. Per entrambe si ipotizza il reato di falso ideologico.