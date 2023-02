Madame, è polemica per la foto seminuda: "Ormai se non ti spogli, non ti calcola nessuno"

Addio abiti oversize. Sono finiti i tempi in cui Madame si vestiva con maglioni larghi per nascondere il suo fisico. Adesso la cantante vicentina ha cambiato idea e il suo corpo, finora sempre coperto e messo in secondo piano rispetto alla sua musica, vuole mostrarlo eccome. La giovane cantante, infatti, ha deciso di cambiare immagine e presentare le date del suo nuovo tour con uno stile tutto nuovo per lei ma decisamente in linea con la moda contemporanea di mostrarsi in intimo sui social, possibilmente anche con i capezzoli in bella vista.

Ed è così che Madame con uno scatto seminuda che la vede indossare solo degli slip bianchi con reggiseno abbinato con tanto di seno in primo piano, ha scatenato il chiacchiericcio sui social. E se in tantissimi hanno apprezzato questa sua nuova consapevolezza e quel look osé al punto da riempirla di commenti di ammirazione, altri hanno storto un po' il naso accusando la 21enne, recentemente al centro di una grossa polemica legata alla falsificazione dei vaccini per il Covid, di essersi "venduta" al modus operandi della società contemporanea per cui se non ci si denuda, ormai, non si viene più calcolati.

Ed è stato proprio questo il commento che, sotto il post Instagram dell'amatissima performer, ha scatenato più polemiche oltre a quelli, ovviamente, legati alla questione dei vaccini. In tantissimi, infatti, hanno ironizzato sulle tappe del tour di Madame scrivendole: "Serve il vaccino per entrare?" oppure, qualcuno di più arrabbiato ha invitato tutti a non comprare i biglietti per i suoi concerti: "Boicottatela, non si merita più nulla, vaccinati".

Per ora, Madame, non sembra intenzionata a dare spazio agli haters ma solo a promuovere il suo tour in giro per l'Italia e a deliziarsi con tutto l'affetto dei suoi fan più accaniti. Una cosa è certa, però, se Francesca, questo il suo vero nome, voleva provocare e far parlare di sé, ci è riuscita eccome.