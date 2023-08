Arisa gela Madame dopo il "ti amo", lei rilancia: "Ti offro una cena chic, vestiti elegante"

Continua il botta e risposta social tra Arisa e Madame. A infiammare (anche) la cantautrice vicentina sono state le foto di nudo pubblicate su Instagram dalla collega - che così, senza veli, si è proposta ad aspiranti mariti - ma il commento non è stato molto apprezzato dalla diretta interessata. "Ti amo" ha scritto l'autrice di "Aranciata", gelata da Arisa: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai - ha risposto senza batter ciglio - strano modo di amare".

Una bordata che ha creato scalpore, ma non ha affondato Madame, come molti pensavano. L'artista, infatti, non solo ha risposto ma ha addirittura rilanciato, invitando Arisa a cena dopo il concerto in programma al Mediolanum Forum a ottobre: "Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti".

Parole che infiammano i social. In attesa di sapere se Arisa accetterà o meno l'invito, le fantasie - anche quelle più piccanti - volano alto.