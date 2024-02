Madame, la foto senza reggiseno spiazza tutti

California Dreamin'. Si può titolare così l'ultimo post social di Madame, che sorprende i follower - e non solo - con una foto senza reggiseno scattata durante la sua vacanza a Santa Monica. In realtà non è l'unico scatto bollente, perché scorrendo il carosello c'è anche un primissimo piano del suo busto nudo, con il seno ben visibile e coperto a malapena da due emoticon.

"Sono un po' scioccata" scrive una fan, e i commenti simili sono tanti. Non è così frequente, in effetti, vedere Madame in certe 'vesti', ma la libertà con cui si mostra senza filtri e con tanta naturalezza è apprezzata da tutti. O quasi. Qualche critica, scrollando, c'è, come quella di un ragazzo che cita proprio una sua canzone: "Quanta strada devi fare per vedermi in mutande, diceva".

Oltre alla foto senza veli, però, c'è un'altra cosa che colpisce. Una delle immagini condivise da Madame è di una spiaggia di Santa Monica, dove ci sono due iniziali scritte sulla sabbia. Una è la F di Francesca - vero nome dell'artista - l'altra, invece, non si legge bene. Forse è stata tagliata appositamente dalla cantante per non svelare con chi è in vacanza, ma pare non ci siano dubbi sul fatto che sia in dolce compagnia.