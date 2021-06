Scoppia il caso Madame, lei precisa su Instagram: "La polemica è colpa mia, le foto le faccio con tutti ma..."

"Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo" queste le parole della discordia pubblicate su Twitter da Madame.

La cantante ha scatenato un vero e proprio caso mediatico con cui ha dovuto fare i conti e infatti ha deciso di spiegare questo tweet con alcune storie su Instagram. Secondo la cantautrice le sue parole sono state travisate, ma si prende la "colpa" per questa incomprensione. Il problema gira tutto intorno ai pochi caratteri che il social permette di condividere e quindi ha cercato con meno parole possibili di esprimere il suo concetto che non era il non voler fare foto con i fan, ma che esistono fan e fan.

Su Twitter però queste frasi hanno scatenato la rabbia e il disappunto di molti che hanno sottolineato che essere personaggi pubblici ha molti privilegi, ma anche altrettanti doveri come ad esempio accontentare i fan. A difendere Madame è intervenuto Ermal Meta che qualche anno fa fu vittima di una situazione simile:

Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa (in effetti il mio fu un po' una ca*ata) se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter

La precisazione di Madame sul tweet

In un commento al post su Instagram pubblicato dalla pagina Trash Italiano Madame ha scritto: "Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi “ah ma tu sei quell* che ha fatto quellooo” facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1 non sanno nemmeno cosa fate nella vita 2 state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso. PS. ascoltando i pezzi sulle piattaforme – per chi non lo sapesse – si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti".

Come anticipato sempre su Instagram la cantautrice ha spiegato la sua posizione: