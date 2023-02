Maddalena Corvaglia: "Io ed Elisabetta Canalis? Un'amicizia finita e irrecuperabile"

43 anni, origini salentine, un fisico invidiabile e una bellezza che, insieme al suo carattere forte e grintoso, l'hanno portata a debuttare sul piccolo schermo per diventare una delle veline di Striscia la Notizia più amate di sempre. Stiamo parlando di Maddalena Corvaglia, la velina bionda per eccellenza, mamma di Jamie ma, soprattutto, donna che è stata in grado di superare molte difficoltà nella vita e ritrovare sempre se stessa. Maddalena oggi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è raccontata a cuore aperto e ha parlato di vecchi amori, amicizie finite, dell'essere mamma e di tutto ciò che ha segnato la sua vita facendola diventare ancora più forte come la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis, sua compagna di Striscia ma, ancora di più, sua grande amica, quasi una sorella. È proprio Elisabetta, infatti, che le fa da testimone alle nozze con il suo ex marito Stef Burns, sposato nel 2011 e dal quale, poi, ha divorziato nel 2017 e quella compagna di avventure, sempre al suo fianco, a un certo punto, è uscita dalla sua vita per sempre ma, dopo un momento iniziale di dolore, Maddalena sembra aver accettato che, nella vita, anche le amicizie più belle finiscono.

"Sono più serena, più consapevole, meno combattiva, aggressiva, tanto il mondo non lo cambi, saranno i 40", ha esordito Maddalena raccontando di aver ricominciato un nuovo capitolo della sua vita a Palma De Maiorca, dove vive insieme a sua figlia Jamie.

"La fine del matrimonio è per tutti una sconfitta, non è stato semplice ma quando ci sono muri insormontabili bisogna prendere atto - ha detto Maddalena -. Io ho avuto la fortuna e sfortuna di avere genitori separati quindi conosco le dinamiche vissute dalla parte dei figli. Quindi credo di aver mitigato i litigi. Il divorzio è stato difficile, soprattutto viverlo negli Stati Uniti, lontano da casa, ho subito ingiustizie. Io ho chiesto il divorzio negli Stati uniti ma me ne sono pentita. Lì sono nazionalisti, uno straniero non ha i diritti che ha un americano".

"Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno", ha concluso la Corvaglia che ha svelato che a starle vicino nei momenti difficili sono state le amiche e tra queste c'era anche Elisabetta Canalis ma poi qualcosa è cambiato.

"I rapporti purtroppo finiscono bisogna prenderne atto - ha detto Maddalena riferendosi alla fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis -. Succede, punto. Io non ho mai detto nulla su Elisabetta o parlato male perché non si fa. È un'amicizia che è finita e, a prescindere dalle cause, è ovvio che le voglio bene ma bisogna prenderne atto. È stata una bella amicizia ma è finita. È difficile recuperarla. Quando si rompe qualcosa non si recupera la fiducia. Nessuna, però, conserva odio".