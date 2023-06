Elisabetta Canalis prova ad avvicinarsi alla Corvaglia: "Non ti vuole vedere neanche col binocolo"

Nelle scorse settimane si era molto parlato di una fotografia pubblicata su Instagram da Elisabetta Canalis. Il motivo? Lo scatto ritraeva la showgirl in compagnia di Maddalena Corvaglia, collega nonché ex amica, e tutto aveva lasciato supporre che tra le due fosse tornata la pace dopo anni di litigi. Sembra invece che le cose non stiano proprio così. A intervenire sulla questione è oggi Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia nonché grande amico a sua volta di Maddalena, che scrive: "Dite a Elisabetta Canalis che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo".

Cosa c'è dietro al messaggio

Un messaggio che lascia intendere un sottotesto molto chiaro: tra le due, quella che vorrebbe avvicinarsi è Elisabetta mentre quella che non ne ha alcuna intenzione è Maddalena. Va precisato che a oggi, ovvero cinque anni dopo la lite, nessuna delle due ha rilasciato interviste alla stampa in cui spiegare che cos'è realmente accaduto, ovvero quali sono le ragioni che hanno portato a un allontanamento così improvviso. In passato si parò di rancori dovuti a questioni economiche mai sanate e insorte nel periodo in cui le due avevano aperto una attività insieme: una palestra a Los Angeles, città in cui all'epoca vivevano entrambe. Fatto sta che a oggi ancora non sappiamo c'è esattamente accaduto.

Quel che è certo è che Maddi, l'ex velina bionda che insieme ad Elisabetta calcava vent'anni fa il bancone di Striscia la Notizia, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi. "È un'amicizia finita, irrecuperabile", "Non dirò mai cos'è successo. Non la perdono, troppo grave per me", ha dichiarato a più riprese. Dichiarazioni perentorie a cui si aggiungono oggi quelle dell'amico Alberto.

Due vite ormai lontane, anche in amore

Le due showgirl dovranno dunque continuare a condurre una vita a distanza, diversa da quella che un tempo le vedeva affiatate mentre scherzavano per le vie losangeline insieme alle loro bambine piccole. Per entrambe, peraltro, gli amori sono naufragati. Maddalena, 43 anni, è ufficialmente single dall'addio a Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi con cui ha avuto la figlia Jamie Carlyn Birnbaum (sebbene in passato si sia parlato di un'amicizia speciale con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio); Elisabetta, 44, ha detto addio all'ex marito Brian Perri per ritrovare affetto nelle braccia del pugile Georgian Cimpeanu ed oggi è mamma single di Skyler Eva, 7 anni.