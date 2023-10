Maddalena Corvaglia a Pechino Express: il gesto dell'ex marito Stef Burns per la figlia Jamie

Maddalena Corvaglia e Stef Burns non sono più marito e moglie dal 2017, ma l'affetto reciproco e l'amore che lega entrambi alla figlia 12enne Jamie, rende l'uno sostegno per l'altra nelle tappe importanti della loro vita. La conferma arriva adesso, con l'ingaggio della modella pugliese per la prossima edizione di Pechino Express (a cui parteciperà insieme all'amica Barbara Petrillo) che ha spinto il chitarrista di Vasco Rossi a supportarla in questa nuova avventura professionale. Come racconta la rubrica di Alberto Dandolo pubblicata sul settimanale Oggi, è stato proprio l'ex marito a convincere Maddalena Corvaglia ad accettare la proposta e partire per il Sud Est asiatico per le riprese del adventure game di Sky. Per questo motivo, Burns si sarebbe trasferito a casa dell'ex moglie a Palma di Maiorca per accudire la loro figlia. Con loro ci sarebbe anche Tony, il fratello di Maddalena. Un gesto che fa comprendere come i due ex, in passato distanti, siano oggi in piena armonia.

La storia d'amore tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns

Maddalena Corvaglia e Stef Burns si sono sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in Provincia di Modena. Il matrimonio della showgirl e del chitarrista di Vasco Rossi, 21 anni più grande di lei, è stato officiato dallo stesso rocker grazie a una delega del sindaco della cittadina. Il 19 gennaio 2017 la coppia ha annunciato la separazione. "I matrimoni non finiscono come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più" annunciò la showgirl sui social: "Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa 'Importante', 'portare dentro': sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme".

Parlando della sua separazione, Corvaglia ammise di aver affrontato un periodo moldo complicato: "Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla".