La figlia di Maddalena Corvaglia "suona" con il suo papà: il video di Stef Burns è virale

La didascalia al video preso d'assalto dai like e dai commenti di migliaia di follower non potrebbe essere più esaustivo: "Tale padre tale figlia!" scrive Stef Burns nel post dedicato alla sua Jamie Carlyn Birnbaum, con lui nel filmato che li mostra esibirsi insieme nella simulazione di una chitarra suonata sulle note di un brano di Vasco Rossi. Il tutto davanti a Maddalena Corvaglia che riprende divertita la figlia e l'ex marito, chitarrista del rocker di Zocca, lasciandosi andare a commenti fuori campo sull'incredibile somiglianza delle movenze di entrambi.

"Siete uguali, non ho parole!" dice la showgirl, regista della curiosa scenetta casalinga che restituisce bene l'immagine di una famiglia serena nonostante la separazione, avvenuta nel 2017 dopo sei anni di matrimonio. E i follower non potrebbero essere più d'accordo, considerando gli applausi virtuali arrivati alla coppia di papà e figlia che, insieme, trasmettono una gioia contagiosa.

(Sotto, il video pubblicato su Instagram da Stef Burns)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia d'amore tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns

Maddalena Corvaglia e Stef Burns si sono sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in Provincia di Modena. Il matrimonio della showgirl e del chitarrista di Vasco Rossi, 21 anni più grande di lei, è stato officiato dallo stesso rocker grazie a una delega del sindaco della cittadina. Il 19 gennaio 2017 la coppia ha annunciato la separazione. "I matrimoni non finiscono come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più" annunciò la showgirl sui social: "Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa 'Importante', 'portare dentro': sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo , nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme".

I due sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Oggi delle vite sentimentali di entrambi non è trapela nulla di ufficiale: su Maddalena Corvaglia le indiscrezioni hanno raccontato di una relazione con Paolo Berlusconi, mai confermata.