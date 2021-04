Maddalena Corvaglia rompe il silenzio su Elisabetta Canalis: "Un grande dolore"

Sono passati quasi due anni da quando Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono allontanate e non sembra esserci modo di risanare la loro amicizia. I motivi della rottura restano un mistero, ma evidentemente è accaduto qualcosa di molto serio tra le due per portarle a prendere strade diverse e ben distanti.

Un percorso professionale iniziato insieme, nel '99, a Striscia la Notizia, poi una vita vissuta in simbiosi fino a diventare, oltre che inseparabili amiche, anche socie aprendo una palestra a Los Angeles, adesso chiusa. Sulla lite nessuna delle due si è mai esposta pubblicamente, preferendo tenere per sé una ferita ancora aperta, anche se qualche settimana fa Elisabetta Canalis aveva fatto sapere di non essere ancora pronta a tendere la mano all'amica: "Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi - aveva detto - Ci metto un po' a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù".

Adesso è Maddalena Corvaglia a commentare la vicenda, seppure con poche parole. La showgirl ha sempre preferito non rispondere alle domande sull'ex collega ed amica (anche nell'intervista rilasciata a Today due settimane fa era stata evasiva), e ora al Quotidiano Nazionale ribadisce che non vuole parlarne, ma aggiunge: "E' un grande dolore". Chissà se il tempo curerà le ferite, oppure se alzerà ancora di più quel muro che tra loro sembra sempre più alto.