Natale in ospedale per Maddalena Corvaglia. L'ex velina ringrazia i fratelli Berlusconi

Natale in ospedale per Maddalena Corvaglia. A raccontarlo è la stessa ex velina mentre condivide un post molto toccante che è vero e proprio inno alla vita. In questi giorni infatti ad essere ricoverata è la mamma della showgirl, sottoposta ad un intervento per problemi cardiaci che hanno reso necessaria la sostituzione della valvola aortica. E così madre e figlia si trovano oggi al San Raffaele di Milano, dove a seguirle c'è una equipe di medici che Maddy tiene a ringraziare personalmente, compreso Alberto Zangrillo, medico divenuto noto ai tempi dell'emergenza sanitaria. E compresi i fratelli Berlusconi.

Il ricovero

"Mamma è ricoverata qui da un po' di giorni", spiega Maddalena nel post, a corredo del quale si immortala mentre indossa un cappellino di Natale in reparto. "Ha subito un intervento di sostituzione della valvola aortica, è da pochi giorni uscita dalla terapia intensiva. Ed il nostro Natale, dopo 20 anni in Puglia, per la prima volta lo trascorriamo a Milano, insieme a medici ed infermieri che, a loro volta in questo giorno speciale, sono con i loro pazienti le loro famiglie". Insomma, per il volto tv è un Natale diverso dagli altri ma di certo all'insegna dell'amore: quello che lei dà alla sua mamma in questo momento di difficoltà. Lontana è invece la figlia Jamie, avuta anni fa dall'ex marito Steve Burns, chitarrista solista con cui ha fatto coppia dal 2011 al 2017.

Quindi l'enorme riconoscenza nei confronti del personale sanitario, in prima linea per chi è in difficoltà. "Non solo per la professionalità con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro - scrive ancora - ma soprattutto per non aver perso col tempo un aspetto Fondamentale per il paziente :QUELLO UMANO. Chi è stato in un ospedale lo sa bene: quando stai male e sei lontano da casa , dalle tue abitudini e dai tuoi cari. Una parola di conforto o un sorriso valgono più dell’oro". Tra gli omaggi, quello ad Alberto Zangrillo, tra i medici professionisti più apprezzati dalle personalità celebri.

Il ringraziamento speciale ai fratelli Berlusconi

A spiccare è poi un ringraziamento speciale, ovvero quello nei confronti di Paolo e Silvio, che si deduce essere Paolo e Silvio Berlusconi, famiglia a cui Maddalena è legata da qualche tempo. "Grazie a Paolo e Silvio, persone dal cuore grande ed un garbo raro e in disuso", si legge nel post, privo però di dettagli specifici che spieghino il perché dell'omaggio. E' probabile che i due le siano stati vicini in questo momento di difficoltà.

Le voci di love story con Paolo Berlusconi

Del resto negli ultimi mesi si è molto parlato di una storia di Maddalena con Paolo, imprenditore milanese 71enne e fratello del più famoso Silvio, accanto al quale Maddalena è stata immortalata già dalla scorsa estate. Quando però qualcuno ha parlato di una storia vera e propria, lei ha smentito ridimensionando tutto ad una amicizia. Anche se, va detto, la smentita non ha convinto proprio tutti.

Messi da parte i pettegolezzi, però, il post di Maddy vuole essere anche un invito per tutti a godere del presente senza lamentele gratuite. Un messaggio che ci tiene a lanciare in questi giorni di festa. "Non lasciate che gli sbagli e l’arroganza di pochi intacchino la fiducia che sempre avete avuto nelle figure ospedaliere - conclude - Quando un nostro caro non sta bene, ci sentiamo impotenti perché la sua salute è nelle mani di altre persone , nelle quali abbiamo bisogno di riporre la nostra fiducia. Ecco perché ci tenevo a dirvi che ce ne sono ancora tante di brave persone, di professionisti che ogni giorno si prendono cura del prossimo con compassione e dedizione".