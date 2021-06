Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi insieme? Le nuove indiscrezioni

Sembrava finito con la smentita della diretta interessata il gossip che qualche giorno fa ha lanciato Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi come presunta nuova coppia dell’estate 2021. Ora però arrivano altre indiscrezioni, pubblicate dal settimanale Oggi che riporta i commenti di persone vicine ai due.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi insieme? Parlano gli amici

“Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succedera? ,voi sarete i primi con cui lo condividerò” aveva detto Maddalena Corvaglia in riferimento alla notizia che la rendeva protagonista delle recenti cronache rosa.

Chi la conosce, tuttavia, ha parlato di un’amicizia molto stretta tra lei e Matilde, nuora di Paolo Berlusconi, moglie del figlio Davide. Maddalena e Matilde sarebbero legate come sorelle e per la ex velina, la famiglia di Paolo Berlusconi sarebbe quasi una seconda famiglia. Un amico della showgirl avrebbe riferito che Corvaglia trascorre insieme a loro i weekend in campagna, in Sardegna e a Portofino, dove lei di solito è ospite di Davide insieme alla figlia Jamie. E anche Luna Berlusconi, figlia di Paolo, ha detto la sua sul rapporto tra Maddalena e il padre: “E’ una cara amica, mia, di mio padre e della famiglia, niente di più”. Solo amici, insomma.

Ma ciò nonostante, ci sarebbe chi – come un imprenditore milanese molto vicino alla famiglia Berlusconi – continua a sostenere che tra Paolo e Maddalena sia in corso qualcosa di più di una semplice amicizia… Il retroscena è stato riferito al settimanale Oggi che racconta anche di un presunto accordo tra Maddalena e l’ex marito Stef Burns: “Se anche l’amicizia con Berlusconi si fosse trasformata in qualcosa di più, pare che Maddalena dovrebbe prima affrontare una trafila legale per parlarne: un accordo con l’ex marito prevede che ci sia il reciproco assenso prima di sbandierare un nuovo rapporto pubblicamente, un patto stretto per proteggere la serenità della loro bimba”.