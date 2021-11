Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, l'amore prosegue

Altro che "semplice amicizia". Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, separati da 30 anni d'età ma sempre più affiatati. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, l'ex Velina di Striscia la Notizia e il presidente del Monza sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme, addirittura con Stef Burns e Jamie, ex marito e figlia della Corvaglia.

La storia 'segreta'

Questo vuol dire che Paolo è sempre più vicina a Maddalena, a tal punto da voler conoscere non solo sua figlia ma anche l'ex marito. Berlusconi sarebbe stato visto in più occasioni sotto l’appartamento milanese della showgirl, a sua volta beccata nell'abitazione di campagna del 71enne imprenditore, fratello minore di Silvio, ex sposo di Mariella Bocciardo e Antonia Rosa e padre di 4 figli.

Il passato sentimentale di entrambi, d'altronde, non lascia trasparire stupore alcuno. La 41enne Maddalena ha sposato Stef Burns, che ha oggi 63 anni, senza dimenticare i 69 anni dello storico ex Enzo Iacchetti. Berlusconi, dal canto suo, è stato con volti celebi dello spettacolo più giovani di lui come Natalia Estrada, Katia Noventa e Carolina Marconi. Nel frattempo sui social non esistono foto di coppia con Corvaglia e Paolo insieme. Cadrà mai il tabù? A meno che Maddalena e Berlusconi non siano effettivamente "soltanto amici".

In difesa di Enzo

Nei giorni scorsi Maddalena ha difeso pubblicamente Enzo Iacchetti, suo ex compagno, dalle accuse di ludopatia. Una dipendenza dal gioco d’azzardo che avrebbe portato lo storico conduttore di Striscia la Notizia sull'orlo della bancarotta: "Notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile", ha scritto Corvaglia. "Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono cambiate lavoro. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete".