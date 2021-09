Maddalena Corvaglia (ri)beccata con Paolo Berlusconi: le foto del weekend fuori porta

Weekend fuoriporta per Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Insieme. Il fratello del Cavaliere è stato paparazzato più volte, a Milano, sotto casa dell'ex velina, l'ultima lo scorso fine settimana. L'imprenditore, accompagnato dalla scorta, è andato a prenderla per godersi un po' di relax, pare, nella casa di campagna. Nelle foto, pubblicate dal settimanale Oggi, si vede anche Paolo Berlusconi qualche giorno prima salire dalla Corvaglia, dove avrebbe trascorso la serata.

Insomma, il feeling tra i due sembra indiscutibile e unendo i puntini - dalla breve vacanza a Portofino lo scorso giugno alle foto in barca in Sardegna poco dopo - non è difficile intuire che ci sia qualcosa di più. Chissà se lei, che mesi fa aveva assicurato di essere legata al fratello del Cavaliere soltanto da una bella e datata amicizia, continuerà a smentire. "Vi confesso che non vedo l'ora di innamorarmi di nuovo" aveva scritto sui social quando iniziarono a circolare i primi rumors sulla presunta relazione con Paolo Berlusconi, aggiungendo: "Sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò".

Le foto pubblicate da Oggi

Le precedenti relazioni di Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi hanno alle spalle diverse relazioni note alla cronaca rosa. Lei, nata a Galatina, in provincia di Lecce, 41 anni fa, è stata legata per 5 anni con Enzo Iacchetti, fino al 2007. Nel 2011 si è sposata con Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, con il quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, e il loro matrimonio è durato fino al gennaio 2017.

Paolo Berlusconi, imprenditore milanese 71enne, è il fratello minore di Silvio, e ha quattro figli: due nati dal primo matrimonio con Mariella Bocciardo (Alessia e Luna Roberta) e due dal secondo con Antonia Rosa Costanzo (Davide Luigi e Nicole Rose). In passato è stato legato a Katia Noventa, Natalia Estrada e Carolina Marconi.