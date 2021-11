Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sul rapporto con Paolo Berlusconi

Indiscrezioni, avvistamenti, pettegolezzi. Riviste che parlano di "una affettuosa amicizia" e altre che raccontano invece di un rapporto "sempre più affiatato". Qual è la verità del legame tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi? A rompere il silenzio è oggi l'ex velina, molto vicina al settimanale Oggi, che sceglie dunque questa rivista per dire la sua. E la sua è una secca smentita.

"L'unico amore della mia vita è mia figlia Jamie", tuona Maddalena raggiunta dal giornalista Alberto Dandolo, suo grande amico. Nessun amore, dunque, con l'imprenditore trent'anni più adulto, fratello del ben più noto Silvio. Questo, nonostante gli avvistamenti dei due si moltiplichino: l'ultimo ad inizio novembre. L'ex velina sarebbe dunque ancora una mamma single della bimba avuta anni fa dall'ex marito Steve Burns, chitarrista solista con cui ha fatto coppia dal 2011 al 2017.

Quegli avvistamenti sospetti

Ma come nascono tutti questi rumors? Negli ultimi tempi Berlusconi sarebbe stato visto in più occasioni sotto l’appartamento milanese della showgirl, a sua volta beccata nell'abitazione di campagna del 71enne imprenditore, fratello minore di Silvio, ex sposo di Mariella Bocciardo e Antonia Rosa e padre di 4 figli. Non solo. Quest'estate si è parlato di una gita in barca organizzata in questi giorni a Montorio, isola al largo dell'arcipelago della Maddalena, in cui i due erano (anche) assieme alla figlia di lei e al figlio di lui, Davide Luigi, accompagnato dalla compagna, la pierre genovese Matilde Bruzzone. Risale invece a giugno il primo avvisamento "ufficiale" a Portofino.

Eppure tanti incontri sarebbero da ricondurre solo ad una amicizia. Del resto i due si conoscono da molto tempo, ma solo ora avrebbero approfondito il rapporto.

Chi è Paolo Berlusconi

Paolo Berlusconi, imprenditore milanese 71enne, è il fratello minore di Silvio, e ha quattro figli: due nati dal primo matrimonio con Mariella Bocciardo (Alessia e Luna Roberta) e due dal secondo con Antonia Rosa Costanzo (Davide Luigi e Nicole Rose). In passato è stato legato a Katia Noventa, Natalia Estrada e Carolina Marconi. Oggi l'amicizia speciale con Maddalena.