Maddalena Corvaglia, il video fa discutere: "Ma è lei veramente?". La replica dell'ex velina

Bella e solare come sempre, Maddalena Corvaglia è comparsa in un video Instagram come testimonial di un prodotto sostitutivo del pasto. Più di qualche follower, però, ha espresso perplessità sulla fisicità della 44enne pugliese. "È stranissima"; "Perché una bocca così?"; "Anche lei ha ceduto ai ritocchini" sono alcuni commenti lasciati a corredo delle immagini, pur apprezzate da quanti hanno rimarcato il fascino ben noto di Maddalena, insieme ad Elisabetta Canalis tra le veline di Striscia la notizia più amate della storia del programma e di recente protagonista di Pechino Express.

Corvaglia ha così voluto rispondere alle osservazioni per chiarire che si è trattato solo di un filtro: "In effetti….. forse è un po' too much quel filtro!" ha scritto tra i commenti. Poi la replica diretta a chi ha posto una domanda pungente: "Ma è lei veramente?"; "No è la sorella giovane" è stata la risposta di Corvaglia. E a chi le ha consigliato di fregarsene delle critiche palesate in modo arrogante ribadendo la personale impressione che in effetti sia cambiata nel volto, Maddalena ha risposto confermando quanto già scritto prima: "Sarebbe un complimento, ma è solo un filtro".

Maddalena Corvaglia vive a Palma di Maiorca

Maddalena Corvaglia ormai da un anno e mezzo vive a Palma di Maiorca insieme alla figlia, Jamie, 12 anni, nata dall'amore con il chitarrista di Vasco Rossi, Steff Burns. Lì la ex velina ha trovato il suo equilibrio, come raccontato al settimanale Gente: "Jamie va alla scuola internazionale, è madrelingua, e qui siamo solo a tre ore da Milano. Il suo papà viene a trovarci appena ha un giorno libero, i miei anche". Con Steff ha un ottimo rapporto: "Siamo genitori prima che ex. Quando viene, Stef sta qua da noi o in un'altra casa". Di recente è stata festeggiata la cresima di Jamie, occasione che ha visto anche la partecipazione a distanza di Vasco che officiò le nozze di Maddalena e Steff.