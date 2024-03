Maddalena Corvaglia e la separazione da Stef Burns: "A volte l'avrei strozzato. È stato allucinante"

Maddalena Corvaglia è tornata in tv tra le protagoniste dell'edizione di Pechino Express attualmente in onda su Sky. Oggi la modella, tra le ex veline più iconiche di Striscia la notizia in coppia con Elisabetta Canalis, vive a Palma di Mallorca con la figlia Jemie, nata dal matrimonio ormai finito con l'ex marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. Una scelta questa maturata dopo il periodo segnato dal lockdown che Corvaglia ha raccontato in un'intervista al Messaggero ripercorrendo anche la separazione non semplice dall'ex marito.

"Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi. A Milano dopo il covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesto se davvero volevo fare crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: no. Quindi siamo partite", ha raccontato. La scelta di lasciare Milano inizialmente non era stata accetata di buon grado da Burns che però poi ha cambiato idea: "Si è fidato di me, adesso appena può viene a trovarci, da Milano in tre ore è qui", ha aggiunto ancora, spiegando di aver scelto la località spagnola per permettere alla figlia di frequentare la scuola di inglese e farla crescere bilingue, come deciso di concerto al papà della bambina.

La separazione da Stef Burns

Oggi tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns i rapporti sono buoni, ma all'inizio non è stato semplice soprattutto per quanto riguarda la gestione della figlia. "Ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia. Ho reagito a modo mio, come un leone", ha confidato la modella riferendosi alle dinamiche legali della fine del matrimonio: "Mi sono difesa molto bene, anche se a volte l'avrei strozzato. È stato allucinante, lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro".

Una relazione che, spiega Corvaglia, è finita per un semplice motivo: "Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Di lì in poi è andata sempre peggio". Le ragioni precise della rottura con l'ex marito Stef Burns non sono stati raccontati nei dettagli, ma è evidente che a determinarli siano state le incomprensioni di coppia: "Siamo come il giorno e la notte, quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni troppo diverse. Mettiamola così, io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Da lì in poi è andata sempre peggio". Una precisazione, tuttavia, ha escluso qualsiasi ombra di tradimenti: "Non si è trattato di un tradimento, una cosa molto più delicata ma non posso aggiungere altro. Via Zoom facciamo incontri con una psicologa italiana per cercare di superare tutto ed essere genitori migliori. Pensavo fossero americanate inutili e allucinanti, invece ci stanno aiutando".