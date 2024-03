Maddalena Ciorvaglia ricorda il gesto che Vasco Rossi fece per lei e l'ex marito Stef Burns

Maddalena Corvaglia vive felicemente in Spagna, per la precisione Palma di Maioca insieme alla figlia, Jamie, 12 anni, nata dall'amore con il chitarrista, di Vasco Rossi, Steff Burns. In una lunga intervista a Il Messaggero, oltre a parlare del divorzio con il musicista, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita poco noti.

A 44 anni ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita: "Fino a quarant’anni sono stata una che voleva fare e avere tutto di tutto: esperienze, fidanzati e vestiti. Poi ho iniziato domandarmi il senso di questa corsa quale fosse". Così ha deciso di iscriversi alla facoltà di Filosofia, "studi che non ho finito, per capire che fare il criceto nella ruota non mi piace". E Maddalena il criceto sentire di averlo fatto a lungo, anzi "ancora pedalo", ha rivelato.

"Senza Striscia avrei fatto l'avvocato come mio padre"

Sul fronte lavoro è tutto molto sereno le piace quello che fa in tv e sui social, "con gli sponsor, anche se non sono assolutamente un’influencer". "Non ho lasciato conti da pagare. Sono stata fortunata - ha aggiunto - per la facilità con cui ho iniziato nel mondo dello spettacolo, ma se non ci fosse stata Striscia la notizia avrei fatto l’avvocato come mio padre. È andata diversamente e va bene così".

E proprio la morte del padre, di cui avrebbe voluto seguire le orme, è stata la sofferenza che più l'ha segnata. Aveva 15 anni: "Sarei un’altra persona se ci fosse stato lui". Non ha rimpianti anche perché secondo lei l'avrebbe supportata nella sua scelta di fare la Velina a Striscia, ma ribadisce che "se ci fosse stato avrei fatto davvero l’avvocato come lui e come mio fratello. Sono cresciuta fra i timbri del Tribunale. E mi è rimasta l’indole del rompipalle".

Il rapporto con Elisabetta Canalis e il gesto di Vasco Rossi

La rottura tra le due Veline-Amiche ha fatto discutere per anni e negli ultimi mesi la questione era tornata alla ribalta perché sembrava che le due potessero riavvicinarsi, ma così non è stato. Corvaglia non ha più voglia di parlare della questione e così mette un punto definitivo: "Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccetera eccetera". E parlando di amicizia è impossibile non farla una domanda su Vasco Rossi, i due hanno un bellissimo rapporto: "È lui che mi ha presentato Stef. Per lui e per me ha scritto Stammi vicino, ma è meglio se sto zitta. A lui si deve riservatezza: Vasco è Vasco".

Il video della canzone d'amore che Vasco ha dedicato a Maddalena e Steff