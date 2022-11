Madonna mostra i capezzoli e rivela: "Ho voglia d'amore"

Sembra proprio che Madonna abbia voglia di qualcosa in più del semplice amore romantico stando al suo ultimo video pubblicato su Instagram. La 63enne, tra le popstar più idolatrate a livello globale, continua a far discutere a causa dell'ennesimo contenuto social piuttosto spinto e trasgressivo dove la cantante ha deciso di mettere in bella mostra il suo seno, capezzoli compresi e indossare una pelliccia che ha mandato su tutte le furie gli animalisti.

Coperta da una pelliccia sotto la quale indossava solo lingerie sexy, collant a rete, un paio di guanti e tacchi a spillo, Madonna si è mostrata al suo pubblico in un video osé pubblicato su Instagram in atteggiamenti provocanti e maliziosi e arrivando anche a toccarsi prima di scoprire il seno sulle note di "Ascenseur Pour L'échafaud" di Miles Davis". Un post che è stato accompagnato dalla scritta: "In vena d'amore" e ha subito fatto parlare di sé collezionando tantissimi commenti e quasi tutti di critica nei confronti della star americana, ormai, sempre più persa nella sua sete di popolarità e trasgressione.

"Per favore fermati, vogliamo Madonna, non quello, l'hai uccisa per questo?" ha commentato qualcuno sotto al video in questione, "Sembra che tu stia cercando solo un modo disperato per restare rilevante" è il commento, invece, di qualcun altro. E la cantante, per questo nuovo contenuto social, è anche finita nel mirino degli animalisti che l'hanno attaccata ferocemente per la scelta di indossare una pelliccia con tanta leggerezza: "L'omicidio di queste anime indifese sarà la tua fine Madonna pessimo karma", "La pelliccia è disgustosa. È davvero orribile ciò che accade agli animali tutto per vanità".