Madonna, festa in Giamaica per i 62 anni: cocktail, marijuana e niente mascherine

Per festeggiare i suoi 62 anni, Madonna è volata in Giamaica. Sull'isola caraibica la popstar ha organizzato una super festa con amici e familiari: musica reggae suonata dal vivo in un locale sulla spiaggia, danze sfrenate, un romantico lento con il fidanzato Ahla Malik - ballerino 25enne che ha conosciuto sul palco del suo ultimo tour - open bar e marijuana.

A disposizione degli invitati, tra le varie portate, piatti con erba giamaicana e cartine. Roba forte, come lascia intuire il compagno di Madonna in uno dei video pubblicati su Instagram. Insomma, un party da 'sballo' che si è trascinato dietro numerose critiche sui social. In tanti, infatti, pur manifestando grande stima per l'artista, non le perdonano l'uso di sostanze stupefacenti, ma soprattutto il "cattivo esempio" dato. "La droga no, per favore. Ti amo così tanto, il mio cuore piange" la scongiura un follower, ed è in buona compagnia.

Insomma, al party giamaicano non mancava proprio niente. Tranne le mascherine. Nessuna protezione né distanziamento, altro motivo di discussione social, ma su questo Lady Ciccone è irremovibile. Scoperto di avere già contratto il coronavirus, mesi fa, grazie al test sierologico e donato più di un milione di dollari alla ricerca, la cantante ha recentemente pubblicato un post complottista (poi rimosso). Secondo lei esisterebbe un vaccino che però tengono nascosto per motivi economici.