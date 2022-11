Madonna in versione mamma: le rare foto con tutti i suoi figli

Niente provocazioni, selfie audaci e pose ammiccanti: l'ultimo post social pubblicato da Madonna descrive tutto un altro scenario rispetto a quelli a cui la popstar 64enne ha abituato i suoi follower negli ultimi tempi. In occasione del giorno del Ringraziamento, infatti, Louise Veronica Ciccone si è mostrata come una mamma amorevole circondata da tutti e sei i suoi figli riuniti nella loro casa di New York.

"Ciò per cui sono grata", si legge a corredo della rassegna di foto dove Lourdes, 26 anni, Rocco, 22, David Banda, 17, Mercy, 16, e le gemelline Estere e Stella, 10, sono i protagonisti. La primogenita, nata nel 1996 dalla relazione con il personal trainer Carlos Leon, è senz'altro la più popolare dei fratelli per una grande passione per la moda che condivide con la sua mamma e i particolari look. Più riservato, invece, Rocco, nato dalla relazione con Guy Ritchie: il 22enne ha preferito tenersi a distanza dai riflettori nonostante la popolarità dei genitori, ma di lui si parla come un talentuoso artista che pubblica le sue opere in una galleria londinese sotto lo pseudonimo di Rhed.

Gli ultimi quattro figli di Madonna sono stati adottati in Malawi dove da anni la popstar sostiene progetti umanitari finalizzati soprattutto alla costruzione di strutture adeguate e alla sensibilizzazione sulla prevenzione dell'AIDS.