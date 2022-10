Madonna fuori di sé, la foto nuda sui social spiazza i fan

Madonna finisce ancora una volta al centro del gossip per la sua ultima foto, decisamente osé, dove la cantante appare in topless e atteggiamenti provocanti. La 64enne e star indiscussa della musica mondiale, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories che hanno subito fatto parlare di sé facendola finire sui titoli di giornali di tutto il mondo. Madonna, infatti, si è immortalata con addosso solo un paio di pantaloncini attillatissimi e il seno in bella vista coperto da due mini stickers posizionati, con cura, sui capezzoli.

Un'altra trovata della cantante che, per ora, non è ancora stata censurata dalla piattaforma social ma che ha, senza dubbio, spiazzato i suoi fan che, ultimamente, sono abbastanza preoccupati per lei dopo quel famoso video in cui Madonna appariva irriconoscibile e faceva coming out come gay.

Inoltre, recentemente, Madonna aveva anche dichiarato di avere una sola ossessione, il sesso e sembra proprio che sia l'unica cosa nella sua testa stando alle sue foto. Veronica Ciccone (vero nome della popstar) ha anche appena celebrato il 30esimo anniversario del suo libro intitolato, appunto, "Sesso".

Quale sarà la sua prossima trovata per attirare l'attenzione?